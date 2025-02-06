Минздрав и Минобороны обсудили механизм разбронирования медиков для мобилизации

Часть медиков разоружают для нужд ВСУ.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко вместе с заместителем министра обороны Сергеем Мельником и командующим Медицинских сил ВСУ Анатолием Казмирчуком обсудили механизм разбронирования медицинских работников для нужд фронта. Об этом сообщает Минздрав.

«На сегодня более 75% раненых военнослужащих проходят лечение в гражданских медицинских учреждениях. Для нас важно обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи в полном объеме. Поэтому правительство приняло решение о стопроцентном бронировании медицинских работников. В то же время понимаем и потребности фронта. Для того, чтобы покрыть их, координируемся с Минобороны и Командованием Медицинских сил. Решение о разбронировании медиков должны приниматься с учетом реальных потребностей в специалистах того или иного профиля. Важно сохранять баланс, чтобы медицинская система работала эффективно и для фронта, и для тыла», - отметил министр.

Механизм предусматривает, что Минобороны и Командование Медицинских сил будут подавать запрос о необходимых специалистах. Минздрав в координации с областными департаментами здравоохранения будет определять, каких врачей можно привлечь к военной службе, сохраняя стабильную работу гражданских больниц.

Представление на разбронирование будут осуществлять руководители медучреждений через Портал «Дія». После разбронирования специалисты будут мобилизованы в ВСУ или другие военные формирования на медицинские должности сроком на один год.

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