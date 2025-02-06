Чехия упрощает проживание для украинцев, но выдвигает новые требования

Президент Чехии подписал закон о расширении защиты для украинских беженцев.

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Президент Чехии Петр Павел подписал ряд законов, в частности о расширении защиты для украинских беженцев. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Согласно принятому закону, украинцы, проживающие в Чехии более двух лет, смогут получить специальное разрешение на долгосрочное проживание. Это касается только тех, кто является экономически самостоятельным, имеет жилье и не пользуется системой льгот для беженцев. Также обязательным условием является посещение чешских школ их детьми.

Кроме этого, Павел подписал закон об усилении уголовной ответственности за несанкционированную деятельность в пользу иностранных государств.

Еще один подписанный закон устанавливает новые требования для россиян, которые хотят получить чешское гражданство. Отныне они должны официально отказаться от гражданства РФ и предоставить документальное подтверждение этого. Исключение сделано только для тех, кто просит в Чехии убежища.

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