Практика судів
  1. У світі

Чехія спрощує проживання для українців, але висуває нові вимоги

21:37, 6 лютого 2025
Президент Чехії підписав закон про розширення захисту для українських біженців.
Чехія спрощує проживання для українців, але висуває нові вимоги
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Чехії Петр Павел підписав низку законів, зокрема про розширення захисту для українських біженців. Про це повідомляється на його офіційному сайті.

Згідно з ухваленим законом, українці, які проживають у Чехії понад два роки, зможуть отримати спеціальний дозвіл на довгострокове проживання. Це стосується лише тих, хто є економічно самостійним, має житло та не користується системою пільг для біженців. Також обов’язковою умовою є відвідування чеських шкіл їхніми дітьми.

Крім цього, Павел підписав закон про посилення кримінальної відповідальності за несанкціоновану діяльність на користь іноземних держав.

Ще один підписаний закон встановлює нові вимоги для росіян, які хочуть отримати чеське громадянство. Відтепер вони мають офіційно відмовитися від громадянства РФ та надати документальне підтвердження цього. Виняток зроблено лише для тих, хто просить у Чехії притулку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

біженець Чехія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оголошено новий конкурс на посаду члена ВККС по квоті суддів

Документи на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів можна подати з 10 лютого по 3 березня.

ВККС оприлюднить перелік питань і правильних відповідей на тести з історії української державності для кандидатів у судді

Вища кваліфкомісія суддів вирішила оприлюднити як питання, так і вірні відповіді на тести з історії української державності для кандидатів на посаду судді.

За неправдивий висновок про придатність до військової служби буде загрожувати позбавлення волі – Веніславський пояснив суть законопроекту

Посадовцям ВЛК буде загрожувати до 8 років позбавлення волі за порушення порядку проведення медогляду для визначення придатності, що призвело до незаконного призову на військову службу.

Резерв на посади суддів місцевих судів припинив своє існування – ВККС ухвалила рішення

З резерву виключено 1339 кандидатів на посади суддів судів першої інстанції, але у подальшому буде сформовано новий резерв.

Факт того, що військовослужбовець не складав військову присягу, не заважає його засудженню за відмову від виконання наказу командира – Верховний Суд

Військовослужбовця, який не складав військової присяги, також можуть засудити за відмову виконувати наказ командира – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду