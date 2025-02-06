Чехія спрощує проживання для українців, але висуває нові вимоги

Президент Чехії підписав закон про розширення захисту для українських біженців.

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Президент Чехії Петр Павел підписав низку законів, зокрема про розширення захисту для українських біженців. Про це повідомляється на його офіційному сайті.

Згідно з ухваленим законом, українці, які проживають у Чехії понад два роки, зможуть отримати спеціальний дозвіл на довгострокове проживання. Це стосується лише тих, хто є економічно самостійним, має житло та не користується системою пільг для біженців. Також обов’язковою умовою є відвідування чеських шкіл їхніми дітьми.

Крім цього, Павел підписав закон про посилення кримінальної відповідальності за несанкціоновану діяльність на користь іноземних держав.

Ще один підписаний закон встановлює нові вимоги для росіян, які хочуть отримати чеське громадянство. Відтепер вони мають офіційно відмовитися від громадянства РФ та надати документальне підтвердження цього. Виняток зроблено лише для тих, хто просить у Чехії притулку.

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