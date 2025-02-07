В Главном сервисном центре МВД обновили руководящий состав

Новоназначенной заместительницей начальника Главного сервисного центра стала Анна Деминская.

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В Главном сервисном центре МВД назначили нового заместителя начальника – временно исполняющий обязанности начальника Главного сервисного центра МВД Александр Малыш представил подразделениям новую заместительницу начальника ГСЦ МВД – Деминскую Анну Вадимовну.

До назначения на должность Анна Деминская работала в Управлении стратегических расследований Национальной полиции Украины в Одесской области. В Главный сервисный центр МВД пришла из Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

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