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Чи є право на щорічну відпустку під час призупинення трудового договору

20:28, 19 лютого 2025
Під час воєнного стану роботодавець має право обмежити щорічну основну відпустку працівника до 24 календарних днів за поточний робочий рік.
Чи є право на щорічну відпустку під час призупинення трудового договору
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Управління інспекційної діяльності у Харківській області пояснює, чи має право на щорічну основну відпустку працівник, трудовий договір із яким призупинений.

Вказується, що закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» не містить обмежень і заборон для сторін трудового договору щодо надання щорічних оплачуваних відпусток працівникам, з якими призупинено дію трудових договорів. Поновлення їх дії для надання таких відпусток закон теж не вимагає.

Тому роботодавець має право надати працівникові за його заявою або відповідно до графіка щорічну відпустку.

Водночас ст. 12 згаданого Закону дозволяє роботодавцеві в період дії воєнного стану обмежити своїм рішенням тривалість наданої працівнику щорічної основної відпустки 24 календарними днями за поточний робочий рік.

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