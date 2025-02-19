Чи є право на щорічну відпустку під час призупинення трудового договору

Під час воєнного стану роботодавець має право обмежити щорічну основну відпустку працівника до 24 календарних днів за поточний робочий рік.

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Управління інспекційної діяльності у Харківській області пояснює, чи має право на щорічну основну відпустку працівник, трудовий договір із яким призупинений.

Вказується, що закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» не містить обмежень і заборон для сторін трудового договору щодо надання щорічних оплачуваних відпусток працівникам, з якими призупинено дію трудових договорів. Поновлення їх дії для надання таких відпусток закон теж не вимагає.

Тому роботодавець має право надати працівникові за його заявою або відповідно до графіка щорічну відпустку.

Водночас ст. 12 згаданого Закону дозволяє роботодавцеві в період дії воєнного стану обмежити своїм рішенням тривалість наданої працівнику щорічної основної відпустки 24 календарними днями за поточний робочий рік.

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