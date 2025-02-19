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Есть ли право на ежегодный отпуск при приостановлении трудового договора

20:28, 19 февраля 2025
Во время военного положения работодатель имеет право ограничить ежегодный основной отпуск работника до 24 календарных дней за текущий рабочий год.
Есть ли право на ежегодный отпуск при приостановлении трудового договора
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Управление инспекционной деятельности в Харьковской области объясняет, имеет ли право на ежегодный основной отпуск работник, трудовой договор с которым приостановлен.

Указывается, что закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» не содержит ограничений и запретов для сторон трудового договора о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, с которыми приостановлено действие трудовых договоров. Возобновление их действия по предоставлению таких отпусков закон тоже не требует.

Поэтому работодатель имеет право предоставить работнику по его заявлению или в соответствии с графиком ежегодный отпуск.

В то же время ст. 12 упомянутого Закона позволяет работодателю в период действия военного положения ограничить своим решением продолжительность предоставленного работнику ежегодного основного отпуска 24 календарными днями за текущий рабочий год.

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