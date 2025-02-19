Есть ли право на ежегодный отпуск при приостановлении трудового договора

Во время военного положения работодатель имеет право ограничить ежегодный основной отпуск работника до 24 календарных дней за текущий рабочий год.

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Управление инспекционной деятельности в Харьковской области объясняет, имеет ли право на ежегодный основной отпуск работник, трудовой договор с которым приостановлен.

Указывается, что закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» не содержит ограничений и запретов для сторон трудового договора о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, с которыми приостановлено действие трудовых договоров. Возобновление их действия по предоставлению таких отпусков закон тоже не требует.

Поэтому работодатель имеет право предоставить работнику по его заявлению или в соответствии с графиком ежегодный отпуск.

В то же время ст. 12 упомянутого Закона позволяет работодателю в период действия военного положения ограничить своим решением продолжительность предоставленного работнику ежегодного основного отпуска 24 календарными днями за текущий рабочий год.

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