На війні загинув український режисер Віталій Кокошко

Віталій Кокошко став на захист України на початку повномасштабного вторгнення.

Фото: Olga Kokoshko/Facebook

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На фронті 24 лютого загинув український режисер Віталій Кокошко. Він із перших днів повномасштабного вторгнення РФ взяв до рук зброю і пішов захищати країну в лавах ЗСУ. Сумну звістку повідомила його донька Ольга на своїй сторінці в Facebook.

Вона розповіла, що її батько служив у 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Чорних Запорожців. Йому було 58 років.

"Скоро повідомимо деталі про те, коли та де можна буде попрощатися. Мій тато був людиною великої душі й серця, тому наші душі й серця так сильно болять від його втрати. Дякую за підтримку. Слава Україні! Героям слава", — написала донька загиблого режисера.

Як режисер і продюсер Віталій Кокошко зняв більше 400 рекламних роликів. Отримав 43 нагороди EFFIE Ukraine. Мав понад 350 нагород креативних рекламних фестивалів, зокрема, Каннські леви, Epica, Eurobest, Golden Drum та багатьох інших.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.