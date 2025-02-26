На войне погиб украинский режиссер Виталий Кокошко

Виталий Кокошко встал на защиту Украины в начале полномасштабного вторжения.

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На фронте 24 февраля погиб украинский режиссер Виталий Кокошко. Он с первых дней полномасштабного вторжения РФ взял в руки оружие и отправился защищать страну в рядах ВСУ. Печальное известие сообщила его дочь Ольга в Facebook.

Она рассказала, что ее отец служил в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ имени Черных Запорожцев. Ему было 58 лет.

"Скоро сообщим детали о том, когда и где можно будет попрощаться. Мой папа был человек большой души и сердца, поэтому наши души и сердца так сильно болят от его потери. Спасибо за поддержку. Слава Украине! Героям слава", - написала дочь погибшего режиссера.

В качестве режиссера и продюсера Виталий Кокошко снял более 400 рекламных роликов. Получил 43 награды EFFIE Ukraine. Имел более 350 наград креативных рекламных фестивалей, в частности Каннские львы, Epica, Eurobest, Golden Drum и многих других.

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