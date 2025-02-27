Может ли работодатель обратиться в Пенсионный фонд для проверки больничного работника

Работодатель имеет право обратиться в Пенсионный фонд Украины для проверки обоснованности выдачи или продления листка нетрудоспособности.

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Главное управление ПФУ в Днепропетровской области рассказало, может ли работодатель обратиться в Пенсионный фонд Украины для проведения проверки листка нетрудоспособности, выданного работнику.

В соответствии с частью первой статьи 23 Закона Украины «О общеобязательном государственном социальном страховании», основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам является сформированный на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности или документа, удостоверяющего факт усыновления ребенка, установления опеки над ребенком, листок нетрудоспособности.

Согласно части третьей статьи 22 указанного Закона, решение о назначении страховой выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности принимается страхователем или уполномоченными им лицами.

Страхователь или уполномоченные им лица осуществляют контроль за правильностью начисления и своевременностью осуществления страховых выплат, принимают решение об отказе в назначении или прекращении страховых выплат (полностью или частично), рассматривают основания и правильность выдачи документов, которые являются обоснованием для предоставления страховых выплат.

Проверку обоснованности выдачи или продления листков нетрудоспособности и документов, которые являются основанием для их формирования, осуществляют уполномоченные должностные лица территориального органа Пенсионного фонда Украины и/или уполномоченные врачи, перечень которых утверждается правлением Фонда.

Основанием для проведения проверки обоснованности выдачи листков нетрудоспособности является, в частности, обращение работодателя (Порядок проведения уполномоченными правлением Пенсионного фонда Украины лицами проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 3 марта 2023 года № 185).

Таким образом, при необходимости страхователь может обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины для проведения проверки обоснованности выдачи или продления листков нетрудоспособности.

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