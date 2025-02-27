Неравнодушные одесситы спасли мужчину, который решил поплавать зимой в шторм

На Ланжероне в Одессе мужчину спасли после того, как его понесло в море

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В Одессе, на пляже Ланжерон, мужчину, который купался в море во время шторма, начало уносить на глубину. Однако прохожие вовремя заметили его и спасли. Видео инцидента распространилось по соцсетям.

Местный житель решил искупаться утром, несмотря на мощные волны. Когда его уже начало относить далеко в море, спасатели не были на месте, но неравнодушные люди, проходившие рядом, бросили ему спасательный круг. Благодаря этому мужчина смог ухватиться за устройство и, в конце концов, быть вытащенным из воды.

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