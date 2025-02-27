Отзыв работника из отпуска — в каких случаях отдых придется отложить

Стало известно, в каких случаях работник может быть отозван из ежегодного отпуска.

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Государственная служба по вопросам труда рассказала, в каких случаях работник может быть отозван из ежегодного отпуска.

Так, отзыв работника с ежегодного отпуска может произойти только в следующих случаях: с согласия работника только для предотвращения стихийного бедствия, производственной аварии или немедленного устранения их последствий, для предотвращения несчастных случаев, простоя, гибели или порчи имущества предприятия с соблюдением требований части первой настоящей статьи и в других.

В случае отзыва работника по отпуску его труд оплачивают с учетом той суммы, которая была начислена на оплату неиспользованной части отпуска.

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