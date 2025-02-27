Відкликання працівника з відпустки — у яких випадках відпочинок доведеться відкласти

Стало відомо, у яких випадках працівника може бути відкликано з щорічної відпустки.

Фото: devisu.ua

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Державна служба з питань праці розповіла, у яких випадках працівника може бути відкликано з щорічної відпустки.

Так, відкликання працівника з щорічної відпустки може відбутись лише в наступних випадках: за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої цієї статті та в інших випадках, передбачених законодавством.

У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

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