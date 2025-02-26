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Мін'юст роз'яснив, як принцип рівності впливає на адміністративні процеси

23:48, 26 лютого 2025
У Мін'юсті розповіли про захист від дискримінації та рівні можливості для всіх осіб.
Мін'юст роз'яснив, як принцип рівності впливає на адміністративні процеси
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Принцип рівності перед законом є основою адміністративного провадження, гарантуванням рівних прав для всіх фізичних та юридичних осіб. Цей принцип забезпечує відсутність дискримінації за будь-якими ознаками, що можуть бути використані для надання переваги одній стороні перед іншою без обґрунтованих підстав. Про це повідомили в Мін’юсті.

Дискримінація за ознаками раси, статі, віку, здоров'я, громадянства та інших категорій заборонена на рівні держави. Кожен заявник має право отримати рішення в рівні строки, без упереджень, що дозволяє забезпечити справедливість і прозорість адміністративних процесів.

Особливі гарантії можуть передбачатися для вразливих груп населення, таких як люди з інвалідністю, неповнолітні, іноземці. Ці категорії можуть отримувати додаткові пільги в адміністративних процедурах, щоб зменшити ризик нерівності через брак спеціальних знань чи досвіду. Наприклад, особи з інвалідністю можуть користуватися правом на позачерговий прийом, а іноземці – мати право на перекладача.

Принцип рівності перед законом також важливий для юридичних осіб. Забороняється надавати перевагу компаніям на основі їхнього капіталу або популярності. Кожен має рівні можливості у відносинах з державними органами.

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Міністерство юстиції України

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