Мін'юст роз'яснив, як принцип рівності впливає на адміністративні процеси

У Мін'юсті розповіли про захист від дискримінації та рівні можливості для всіх осіб.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Принцип рівності перед законом є основою адміністративного провадження, гарантуванням рівних прав для всіх фізичних та юридичних осіб. Цей принцип забезпечує відсутність дискримінації за будь-якими ознаками, що можуть бути використані для надання переваги одній стороні перед іншою без обґрунтованих підстав. Про це повідомили в Мін’юсті.

Дискримінація за ознаками раси, статі, віку, здоров'я, громадянства та інших категорій заборонена на рівні держави. Кожен заявник має право отримати рішення в рівні строки, без упереджень, що дозволяє забезпечити справедливість і прозорість адміністративних процесів.

Особливі гарантії можуть передбачатися для вразливих груп населення, таких як люди з інвалідністю, неповнолітні, іноземці. Ці категорії можуть отримувати додаткові пільги в адміністративних процедурах, щоб зменшити ризик нерівності через брак спеціальних знань чи досвіду. Наприклад, особи з інвалідністю можуть користуватися правом на позачерговий прийом, а іноземці – мати право на перекладача.

Принцип рівності перед законом також важливий для юридичних осіб. Забороняється надавати перевагу компаніям на основі їхнього капіталу або популярності. Кожен має рівні можливості у відносинах з державними органами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.