Небайдужі одесити врятували чоловіка, який вирішив поплавати взимку у шторм

На Ланжероні в Одесі чоловіка врятували після того, як його понесло в море.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі, на пляжі Ланжерон, чоловіка, який купався в море під час шторму, почало уносити на глибину. Однак перехожі вчасно помітили його і врятували. Відео інциденту поширилося соцмережами.

Місцевий житель вирішив скупатися зранку, незважаючи на потужні хвилі. Коли його вже почало відносити далеко в море, рятувальники не були на місці, але небайдужі люди, що проходили поряд, кинули йому рятувальний круг. Завдяки цьому чоловік зміг ухопитися за пристрій і, врешті-решт, бути витягнутим з води.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.