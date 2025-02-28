На Хмельниччині викрили канал постачання наркотиків до колонії, фото

Заборонені речовини ретельно маскували у продуктах харчування та одязі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці Хмельницької області викрили організовану групу, яка займалася постачанням наркотиків до однієї з виправних колоній регіону. Про це повідомляє обласна прокуратура.

11 осіб отримали підозри у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі.

За даними слідства, учасники схеми з-поміж ув’язнених діяли спільно з особами на волі. Вони закуповували наркотики та передавали їх у колонію, маскуючи заборонені речовини у продуктах харчування та одязі. У подальшому пересилали поштою під вигаданими даними з метою розповсюдження серед засуджених.

Деякі наркотичні засоби члени злочинної організації купували, а деякі отримували від наркозалежних, які є учасниками наркозамісної терапії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.