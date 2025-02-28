Укренерго запустило мобільний застосунок для моніторингу відключень світла

Новий додаток «Укренерго» допоможе українцям стежити за станом енергосистеми в регіонах.

Фото: Укренерго

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НЕК «Укренерго» презентувала новий мобільний застосунок, що дозволяє українцям у режимі реального часу відстежувати ситуацію з електропостачанням у кожному регіоні.

Як повідомила компанія, застосунок надає інформацію про необхідність економії електроенергії, а також про запроваджені погодинні чи аварійні відключення.

В «Укренерго» зазначили, що інструмент дозволить споживачам отримувати оперативні дані безпосередньо з диспетчерського центру компанії. Це сприятиме швидкому реагуванню та координації дій у критичних ситуаціях.

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