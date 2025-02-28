«Укрэнерго» запустило мобильное приложение для мониторинга отключений света

НЭК «Укрэнерго» презентовала новое мобильное приложение, позволяющее украинцам в режиме реального времени отслеживать ситуацию с электроснабжением в каждом регионе.
Как сообщила компания, приложение предоставляет информацию о необходимости экономии электроэнергии, а также о введенных почасовых или аварийных отключениях.
В «Укрэнерго» отметили, что инструмент позволит потребителям получать оперативные данные непосредственно из диспетчерского центра компании. Это будет способствовать быстрому реагированию и координации действий в критических ситуациях.
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