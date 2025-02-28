В Одесі викрили організаторів фінансової піраміди, які ошукали громадян на 200 тис доларів

Всі отримані кошти зловмисники перевели в криптовалюту і вивели через офшорні рахунки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Одесі правоохоронці викрили та повідомили про підозру шахраю та двом його спільницям, які організували фінансову піраміду.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, зловмисники створили товариство, що видавало себе за інвестиційну компанію. Вони не мали жодних ліцензій чи дозволів, але завдяки маніпуляціям та активній рекламі переконували людей вкладати гроші в «перспективні» проекти.

Щоб додати вигляд легальності бізнесу, організатор схеми визначив 92 види економічної діяльності, що мали «підтвердити» надійність компанії. Це створювало враження, що компанія працює у широкому спектрі сфер – від фінансових послуг до інших видів діяльності.

«На перших етапах вкладникам виплачували невеликі суми, створюючи ілюзію стабільності та вигідності інвестицій. Це спонукало людей збільшувати свої внески та залучати нових учасників. Проте згодом виплати припинилися, а організатори схеми зникли, залишивши інвесторів із порожніми рахунками», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що всі отримані кошти зловмисники швидко перевели в криптовалюту і вивели через офшорні рахунки. На сьогодні вже встановлено 7 постраждалих, серед яких є військові ЗСУ, а збитки складають понад 200 тисяч доларів США. Загальна кількість потерпілих може перевищувати 200 осіб.

У ході проведення обшуків вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи та кошти, що підтверджують протиправну діяльність.

До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.