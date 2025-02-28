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В Одессе разоблачили организаторов финансовой пирамиды, которые обманули граждан на 200 тыс долларов

23:13, 28 февраля 2025
Все полученные средства злоумышленники перевели в криптовалюту и вывели через офшорные счета.
В Одессе разоблачили организаторов финансовой пирамиды, которые обманули граждан на 200 тыс долларов
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В Одессе правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении мошеннику и двум его сообщницам, которые организовали финансовую пирамиду.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, злоумышленники создали общество, которое выдавалось за инвестиционную компанию. Они не имели никаких лицензий или разрешений, но благодаря манипуляциям и активной рекламе убеждали людей вкладывать деньги в «перспективные» проекты.

Чтобы придать бизнесу вид легальности, организатор схемы определил 92 вида экономической деятельности, которые должны были «подтвердить» надежность компании. Это создавало впечатление, что компания работает в широком спектре сфер – от финансовых услуг до других видов деятельности.

«На первых этапах вкладчикам выплачивали небольшие суммы, создавая иллюзию стабильности и выгодности инвестиций. Это побуждало людей увеличивать свои взносы и привлекать новых участников. Однако впоследствии выплаты прекратились, а организаторы схемы исчезли, оставив инвесторов с пустыми счетами», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что все полученные средства злоумышленники быстро перевели в криптовалюту и вывели через офшорные счета. На сегодняшний день уже установлено 7 пострадавших, среди которых есть военнослужащие ВСУ, а убытки составляют более 200 тысяч долларов США. Общее количество пострадавших может превышать 200 человек.

В ходе проведения обысков изъята компьютерная техника, носители информации, мобильные телефоны, черновые записи и средства, подтверждающие противоправную деятельность.

В суд подано ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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мошенник Одесса

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