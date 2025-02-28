Биткоин обвалился на 25% от исторического максимума — почему так произошло

Стоимость криптовалюты Bitcoin упала на 25% от исторического максимума после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Биткоин упал на четверть от исторического максимума, достигнутого после инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

Криптовалюта упала на 2,6% до 82 220 долларов, достигнув самого низкого уровня с 11 ноября. Этот шаг стал частью всеобщего спада криптовалют. В частности, Ether, Solana и XRP тоже резко упали в последние дни.

В феврале биткойн упал более чем на 20%. Отмечается, что в случае, если такая тенденция будет сохраняться до конца дня пятницы, это станет наибольшим падением за месяц с июня 2022 года.

Резкое падение было вызвано тем, что Трамп подтвердил намерение ввести тарифы на импорт из Мексики и Канады с 4 марта. Несмотря на продолжающиеся переговоры и усилия обеих соседних стран по усилению контроля на границе и борьбе с нелегальным оборотом фентанила, администрация США остается непреклонной.

Эта ситуация создает дополнительную неопределенность на глобальных рынках, в том числе и в криптовалютном секторе. Инвесторы опасаются, что торговые пошлины могут подорвать экономические отношения между странами, что заставит их отказываться от рисковых активов, таких как криптовалюты.

Напомним, что Дональд Трамп объявил, что анонсированные им пошлины на товары из Мексики и Канады в размере 25% вступят в силу 4 марта. Товары из Китая попадут под дополнительную пошлину 10% того же дня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.