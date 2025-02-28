Біткоїн обвалився на 25% від історичного максимуму — чому так сталося

Вартість криптовалюти Bitcoin впала на 25% від історичного максимуму після інавгурації президента США Дональда Трампа.

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Біткоїн впав на чверть від історичного максимуму, досягнутого після інавгурації президента США Дональда Трампа. Про це пише Bloomberg.

Криптовалюта впала на 2,6% до 82 220 доларів, досягнувши найнижчого рівня з 11 листопада. Цей крок став частиною загального спаду криптовалют. Зокрема, Ether, Solana і XRP також різко впали в останні дні.

Загалом у лютому біткойн упав більш ніж на 20%. Зазначається, що у випадку, якщо така тенденція зберігатиметься до кінця дня п'ятниці, то це стане найбільшим падінням за місяць від червня 2022 року.

Різке падіння було спричинене тим, що Трамп підтвердив намір запровадити тарифи на імпорт із Мексики та Канади з 4 березня. Попри триваючі переговори та зусилля обох сусідніх країн щодо посилення контролю на кордоні й боротьби з нелегальним обігом фентанілу, адміністрація США залишається непохитною.

Ця ситуація створює додаткову невизначеність на глобальних ринках, зокрема й у криптовалютному секторі.Інвестори побоюються, що торговельні мита можуть підірвати економічні відносини між країнами, що змусить їх відмовлятися від ризикових активів, таких як криптовалюти.

Нагадаємо, що Дональд Трамп оголосив, що анонсовані ним мита на товари з Мексики та Канади у розмірі 25% набудуть чинності 4 березня. Товари з Китаю потраплять під додаткове мито 10% того ж дня.

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