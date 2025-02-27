Трамп повідомив, коли почнуть діяти мита на товари з Канади, Мексики та Китаю

Дональд Трамп заявив, що анонсовані ним мита на товари з Мексики та Канади у розмірі 25% набудуть чинності 4 березня.

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Президент США Дональд Трамп оголосив, що анонсовані ним мита на товари з Мексики та Канади у розмірі 25% набудуть чинності 4 березня.

Товари з Китаю потраплять під додаткове мито 10% того ж дня.

Своє рішення він пояснив боротьбою із нелегальним обігом наркотиків. Трамп заявив, що наркотики, як і раніше, надходять до США в "дуже великих і неприйнятних кількостях", причому значну частину з них становить смертельний опіоїд фентаніл.

За словами Трампа, торгові обмеження діятимуть, доки контрабанда не припиниться або не буде серйозно обмежена.

"Ми не можемо дозволити цьому лиху і надалі завдавати шкоди Сполученим Штатам, а тому, поки воно не припиниться або суттєво не обмежиться, запропоновані мита, які мають набути чинності 4 березня, дійсно набудуть чинності, як і було заплановано", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

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