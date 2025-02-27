Трамп сообщил, когда начнут действовать пошлины на товары с Канады, Мексики и Китая

Дональд Трамп заявил, что анонсированные им пошлины на товары из Мексики и Канады в размере 25% вступят в силу 4 марта.

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Президент США Дональд Трамп объявил, что анонсированные им пошлины на товары из Мексики и Канады в размере 25% вступят в силу 4 марта.

Товары из Китая попадут под дополнительную пошлину в 10% в тот же день.

Свое решение он объяснил борьбой с нелегальным оборотом наркотиков. Трамп заявил, что наркотики по-прежнему поступают в США в «очень больших и неприемлемых количествах», причем значительную часть из них составляет смертельный опиоид фентанил.

По словам Трампа, торговые ограничения будут действовать, пока контрабанда не прекратится или не будет серьезно ограничена.

"Мы не можем позволить этому бедствию и в дальнейшем наносить вред Соединенным Штатам, а потому, пока оно не прекратится или существенно не ограничится, предложенные пошлины, которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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