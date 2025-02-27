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Дональд Трамп одобряет намерения Великобритании тратить больше на оборону

17:26, 27 февраля 2025
В США поддерживают планы Великобритании повысить оборонные расходы.
Дональд Трамп одобряет намерения Великобритании тратить больше на оборону
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об увеличении расходов на оборону. В частности, Соединенное Королевство будет выделять на эти цели 2,5% ВВП к 2027 году.

В Соединенных Штатах Америки положительно отреагировали на решение Кира Стармера увеличить оборонный бюджет. Об этом заявил неназванный высокопоставленный чиновник из администрации президента США Дональда Трампа, передает Sky News.

Согласно планам британского правительства, с апреля 2027 года страна будет выделять 2,5% ВВП на оборону, а впоследствии, в течение каденции следующего парламента, – 3% ВВП.

Это означает дополнительное финансирование в размере примерно £13,4 млрд в год.

Комментируя это, американский чиновник заявил, что Дональд Трамп «очень доволен» решением Великобритании увеличить оборонные расходы.

Также отмечается, что США «одобряют» обсуждение Стармером возможности привлечения британских военных для поддержания мира в Украине.

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США Дональд Трамп оборона Великобритания

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