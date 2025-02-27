Дональд Трамп схвалює наміри Великої Британії витрачати більше на оборону

У США підтримують плани Британії підвищити оборонні витрати.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про збільшення витрати на оборону. Зокрема, Сполучене Королівство витрачатиме на ці цілі 2,5 % ВВП до 2027-го.

У Сполучених Штатах Америки схвально відреагували на рішення Кіра Стармера збільшити оборонний бюджет. Про це заявив неназваний високопосадовець з адміністрації президента США Дональда Трампа, передає Sky News.

Так, у планах британського уряду – витрачати 2,5% ВВП на оборону з квітня 2027 року, а згодом, під час каденції наступного парламенту – 3% ВВП.

Це означає додаткове фінансування в розмірі приблизно £13,4 млрд на рік.

Коментуючи це, американський чиновник заявив, що Дональд Трамп «дуже задоволений» рішенням Британії збільшити оборонні витрати.

Також зазначається, що США «схвалюють» обговорення Стармером можливості залучення британських військових до підтримки миру в Україні.

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