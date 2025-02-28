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Верховный Суд указал, когда лица являются соисполнителями умышленного убийства, независимо от того, кто нанес последний удар

13:19, 28 февраля 2025
Верховный Суд не согласился с позицией апелляционного суда, который считал, что поскольку второй обвиняемый причинил телесное повреждение, которое не было причиной смерти потерпевшего, то это опровергает наличие у него умысла на убийство и исключает его причастность к смерти потерпевшего.
Верховный Суд указал, когда лица являются соисполнителями умышленного убийства, независимо от того, кто нанес последний удар
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Лица являются соисполнителями умышленного убийства, если они действовали с умыслом на совершение этого преступления и причинили потерпевшему различные телесные повреждения, независимо от того, какое из них оказалось непосредственной причиной смерти последнего. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 14.01.2025 по делу №760/7012/17-к.

Обстоятельства дела

Во время конфликта один из обвиняемых нанес два удара ножом в шею и грудную клетку потерпевшему, а другой обвиняемый, помогая первому в преодолении сопротивления потерпевшего, ударил того плоскогубцами в затылок, обездвижив его.
После этого обвиняемые подожгли в комнате книги и журналы, что привело к получению потерпевшим ожогов. От проникающего колото-резаного ранения шеи потерпевший умер на месте совершения преступления.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал виновными и осудил обоих обвиняемых по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК. Апелляционный суд изменил этот приговор, закрыл уголовное производство в отношении второго обвиняемого на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, а действия первого обвиняемого переквалифицировал по ч. 1 ст. 115 УК.
Апелляционный суд не согласился с правовой оценкой суда первой инстанции, отметив, что поскольку второй обвиняемый причинил телесное повреждение, которое не было причиной смерти потерпевшего, то это опровергает наличие у него умысла на убийство и исключает его причастность к смерти потерпевшего.

В кассационной жалобе прокурор указывает, что апелляционный суд оставил без внимания установленные обстоятельства и оценил действия второго обвиняемого изолированно от действий первого, не указав характера и направленности умысла второго.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

КУС указал, что каждое из лиц, которые с умыслом на убийство причинили потерпевшему повреждения, независимо от того, какое из них оказалось непосредственной причиной смерти, должна нести ответственность как соисполнитель.

Соисполнителями умышленного убийства являются также лица, которые хотя и не совершали действий, которыми непосредственно была причинена смерть потерпевшего, но, будучи объединенными с другими соисполнителями убийства единым умыслом, осуществили часть действий, которые группа считала необходимыми для реализации этого умысла.

Договоренность о совместном совершении преступления может произойти в любой форме – устной, письменной, с помощью конклюдентных действий, выраженных через поведение, из которого можно сделать вывод о таком намерении.

Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции о непричастности второго обвиняемого к убийству, сделанный лишь на основании того, что его удар не был непосредственной причиной смерти, является необоснованным, поскольку не учитывает всех других обстоятельств дела, важных для вывода о наличии или отсутствии совместного умысла.

Суд апелляционной инстанции не привел убедительных доводов, которые опровергали бы вывод суда первой инстанции о совместных действиях обвиняемых, и не обосновал обстоятельствами дела, что действия второго обвиняемого не были связаны единым умыслом и целью с действиями первого.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд убийство

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