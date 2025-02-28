В Киеве машина полиции влетела во внедорожник и уехала с места ДТП — в полиции отреагировали

Полицейский автомобиль устроил ДТП и уехал с места происшествия.

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В сети 27 февраля было обнародовано видео ДТП на въезде в Киев со стороны Борисполя. На нем полицейский автомобиль влетел во внедорожник Volkswagen, после чего включил проблесковые маячки и уехал с места ДТП.

Позже в полиции отреагировали на инцидент, заявив, что по факту ДТП с участием служебного авто назначено служебное расследование.

«Полицейский, управлявший транспортным средством, отстранен от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, в отношении него составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП – нарушение правил дорожного движения, что повлекло повреждение транспортных средств», – сообщили в полиции.

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