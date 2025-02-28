У Києві машина поліції влетіла у позашляховик та поїхала з місця ДТП — у поліції відреагували

Поліцейський автомобіль влаштував ДТП і поїхав з місця пригоди.

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У мережі 27 лютого оприлюднили відео ДТП на вʼїзді у Київ зі сторони Борисполя. На ньому поліцейський автомобіль влетів у позашляховик Volkswagen, після чого ввімкнув проблискові маячки і поїхав з місця ДТП.

Згодом у поліції відреагували на інцидент, заявивши, що за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі службового авто призначено службове розслідування.

«Поліцейського, який керував транспортним засобом, відсторонено від виконання службових обов’язків. Крім того, відносно нього складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів», – повідомили у поліції.

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