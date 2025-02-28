Міноборони затвердило нові вимоги до пакування та маркування майна для ЗСУ

Міноборони вводить QR-коди для ідентифікації майна ЗСУ.

Фото: АрміяInform

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Міністерство оборони України затвердило нову технічну специфікацію, яка визначає чіткі вимоги до приймання, пакування та маркування тилового майна для Збройних сил України. Ці зміни покликані оптимізувати логістичні процеси, зменшити час на розвантаження та полегшити навантаження на центри забезпечення армії. Про це повідомили у відомстві.

Згідно з новими правилами, якщо раніше вимоги до пакування та маркування стосувалися окремих предметів, то тепер вони будуть застосовуватися до всього речового майна загалом. Такі зміни повинні підвищити ефективність логістики, забезпечити швидке й точне відвантаження майна та покращити контроль за процесом.

«Сучасна армія потребує ефективної логістики. Уніфікація вимог до пакування та маркування – це важливий крок до системного вдосконалення постачання для армії. Чіткі стандарти спрощують логістику, підвищують контроль та забезпечують швидке й точне відвантаження майна. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб кожен етап забезпечення армії був максимально ефективним та відповідав реальним потребам військових», – підкреслив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Нововведення включають кілька важливих змін: основною вимогою для 2025 року стане постачання речового майна на палетах, замість мішків. Також для полегшення ідентифікації майна впроваджено використання QR-кодів з унікальними номерами.

За словами директорки програми речового майна ДОТ Вікторії Виноградової, нові вимоги також враховують потреби військовослужбовців, зокрема тих, хто має травми або поранення. Змінений формат пакування значно полегшить процес розвантаження, що є важливим для швидкого виконання операцій.

У березні 2025 року планується оцінка ефективності нових вимог в об'єднаних центрах забезпечення, щоб забезпечити ще більшу адаптацію і вдосконалення процесу постачання та маркування майна.

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