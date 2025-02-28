Минобороны утвердило новые требования к упаковке и маркировке имущества для ВСУ

Минобороны вводит QR-коды для идентификации имущества ВСУ.

Фото: АрміяInform

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Министерство обороны Украины утвердило новую техническую спецификацию, которая определяет четкие требования к приему, упаковке и маркировке тылового имущества для Вооруженных сил Украины. Эти изменения призваны оптимизировать логистические процессы, уменьшить время на разгрузку и облегчить нагрузку на центры обеспечения армии. Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно новым правилам, если раньше требования к упаковке и маркировке касались отдельных предметов, то теперь они будут применяться ко всему вещевому имуществу в целом. Такие изменения должны повысить эффективность логистики, обеспечить быструю и точную отгрузку имущества и улучшить контроль за процессом.

«Современная армия нуждается в эффективной логистике. Унификация требований к упаковке и маркировке - это важный шаг к системному совершенствованию снабжения для армии. Четкие стандарты упрощают логистику, повышают контроль и обеспечивают быструю и точную отгрузку имущества. Мы продолжаем работать над тем, чтобы каждый этап обеспечения армии был максимально эффективным и отвечал реальным потребностям военных», - подчеркнул директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

Нововведения включают несколько важных изменений: основным требованием для 2025 года станет поставка вещевого имущества на паллетах, вместо мешков. Также для облегчения идентификации имущества внедрено использование QR-кодов с уникальными номерами.

По словам директора программы вещевого имущества ДОТ Виктории Виноградовой, новые требования также учитывают потребности военнослужащих, в частности тех, кто имеет травмы или ранения. Измененный формат упаковки значительно облегчит процесс разгрузки, что важно для быстрого выполнения операций.

В марте 2025 года планируется оценка эффективности новых требований в объединенных центрах обеспечения, чтобы обеспечить еще большую адаптацию и совершенствование процесса поставки и маркировки имущества.

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