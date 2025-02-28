В Хмельницкой области разоблачили канал поставки наркотиков в колонию

Запрещенные вещества тщательно маскировались в продуктах питания и одежде.

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Правоохранители Хмельницкой области разоблачили организованную группу, которая занималась поставкой наркотиков в одну из исправительных колоний региона. Об этом сообщает областная прокуратура.

11 человек получили подозрения в незаконном приобретении, хранении и пересылке в целях сбыта наркотических средств в места лишения свободы.

По данным следствия, участники схемы из заключенных действовали совместно с лицами на свободе. Они закупали наркотики и передавали их в колонию, маскируя запрещенные вещества в продуктах питания и одежде. В дальнейшем пересылали по почте под вымышленными данными для распространения среди осужденных.

Некоторые наркотические средства члены преступной организации покупали, а некоторые получали от наркозависимых, являющихся участниками наркозаместительной терапии.

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