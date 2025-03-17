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У Вінниці ліквідували велику нарколабораторію з мільйонними прибутками, фото та відео

21:29, 17 березня 2025
Зловмисник виготовляв амфетамін, альфа-PVP та мефедрон в особливо великих розмірах
У Вінниці ліквідували велику нарколабораторію з мільйонними прибутками, фото та відео
Фото: vn.npu.gov.ua
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У Вінниці поліція та СБУ ліквідували діяльність великої нарколабораторії. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Фігурант винаймав двоповерховий будинок в приватному секторі Вінниці, в якому обладнав підпільний склад-лабораторію, де виготовлялись, фасувались та зберігались амфетамін, альфа-PVP та мефедрон в особливо великих розмірах.

Відомо, що знання роботи з хімічними реагентами він отримав в університеті на факультеті хімії. Крім цього, чоловік адміністрував Telegram-канал, через який відбувався безконтактний збут.

«Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин, прекурсорів та лабораторного обладнання за цінами «чорного» ринку сягає 20 мільйонів гривень. Сумарний дохід від продажу сильнодіючих психотропів становив близько 500 тис. грн на місяць. Наркодилеру загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна», - повідомили у поліції

Розповсюджував наркотики на території Вінницької області та за її межами, шляхом розкладання закладок й за допомогою поштових відправлень, використовуючи логістичні компанії по Україні.

Розрахунок за наркотики здійснювався через криптовалюту та на банківські картки, які відкриті на різних фізичних осіб.

У поліції додали, що функціонування нарколабораторії припинили, значну партію різних психотропів вилучили, а самого фігуранта затримали.

У результаті ряду санкціонованих обшуків вилучили: 28,5 кг мефедрону та альфа-PVP, більш ніж 100 кг прекурсорів та понад 275 кг хімічних реагентів в сухому і рідкому стані, серед яких 10 кг оксиду ртуті, лабораторне обладнання (протигази, респіратори, змішувачі, випарювачі, вакууматори, індикатори, ваги, мірні колби, скляні кулькові холодильники тощо), фасувальні та пакувальні матеріали, грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки, ноутбук, чорнові записи, автомобіль та інші речові докази.

Після отримання результатів експертиз вирішуватиметься питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру в організації нарколабораторії та причетності до незаконного обігу прекурсорів. Суд відправив фого на два місяці під варту.

Також працівники поліції встановлюватимуть інших, ймовірно причетних до злочину, осіб.

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СБУ Національна поліція Вінниця

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