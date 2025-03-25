У МВС змінюють поштовий індекс для листування з 1 квітня

З 1 квітня змінюється поштовий індекс для листування з Міністерством внутрішніх справ України.

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У Департаменті комунікації МВС України попередили про зміну поштового індексу для листування з Міністерством внутрішніх справ.

«З 1 квітня 2025 року змінюється поштовий індекс для листування з Міністерством внутрішніх справ України.

Просимо всіх, хто надсилає кореспонденцію до МВС, врахувати новий індекс при оформленні адреси», - вказали там.

Новий поштовий індекс: 00024.

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