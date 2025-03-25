В МВД меняют почтовый индекс для писем с 1 апреля

С 1 апреля изменяется почтовый индекс для переписки с Министерством внутренних дел Украины.

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В Департаменте коммуникации МВД Украины предупредили об изменении почтового индекса для переписки с Министерством внутренних дел.

«С 1 апреля 2025 года изменяется почтовый индекс для переписки с Министерством внутренних дел Украины.

Просим всех, кто отправляет корреспонденцию в МВД, учитывать новый индекс при оформлении адреса», — указали там.

Новый почтовый индекс: 00024.

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