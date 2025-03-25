Очільник Мінцифри Федоров показав морський дрон «Катран» – місії з ним засекречені, відео

Дрон оснащений торпедами, мініганом, кулеметом, ПЗРК та іншою зброєю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав морський дрон «Катран», який знищує цілі в морі, на землі та в повітрі.

«Катран» — високотехнологічна розробка від української військової компанії Military Armored Company HUB. Інформація про місії з цим дроном засекречена, але він став справжнім геймченджером на морі», - зазначив Федоров.

За словами посадовця, дрон оснащений торпедами, мініганом, кулеметом, ПЗРК та іншою зброєю. Він спокійно долає відстані більш ніж 1 000 кілометрів, виконує ударні та розвідувальні операції.

«Для «Катрана» не треба окремий РЕБ, він має вбудовану систему для автоматичного розпізнавання загроз та відстрілу пасток. Це супертехнологія, яка задає новий стандарт ведення війни», - наголосив очільник Мінцифри.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.