У Дніпровському районі Києва під час руху у вантажівки ГАЗ відлетіли колеса – відео

У ДТП дивом обійшлося без травмованих.

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У Патрульній поліції Києві показали відео ДТП в Дніпровському районі, в якій дивом обійшлося без травмованих. Зокрема на ролику, який оприлюднили, під час руху у вантажівки ГАЗ відлетіли колеса.

У поліції зазначають, що це диво, що ніхто із громадян не постраждав, а інші автомобілі не зазнали механічних пошкоджень.

На місці події інспектори склали на водія відповідні адмінматеріали та нагадали йому про обов'язок перевіряти справність автомобіля перед початком руху.

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