У Києві з’явилися будиночки для комах – що це таке, фото

У всіх районах Києва облаштували будиночки для комах – спеціальні конструкції з природних матеріалів, які створюють додатковий прихисток для корисних комах в умовах міста. Як вказали у КМДА, таке природоорієнтоване рішення сприяє розвитку біорізноманіття та є поширеною практикою в багатьох європейських країнах, зокрема у Бельгії, Швеції та Великій Британії, де будиночки для комах стали звичним елементом міських просторів.
Наразі працівники комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень облаштували 38 будиночків для комах у зелених зонах столиці. У КМДА пишуть, що вже найближчим часом їх кількість зросте до 44.
Крім того, біля будиночків встановили спеціальні інформаційні таблички з поясненням переваг такого природоорієнтованого рішення. Усі охочі можуть дізнатися більше, перейшовши за спеціальним QR-кодом на табличці.
Будиночки для комах вже облаштували за такими адресами:
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