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У Києві з’явилися будиночки для комах – що це таке, фото

22:18, 27 березня 2025
Вже найближчим часом їх кількість зросте до 44.
У Києві з’явилися будиночки для комах – що це таке, фото
Джерело фото: КМДА
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У всіх районах Києва облаштували будиночки для комах – спеціальні конструкції з природних матеріалів, які створюють додатковий прихисток для корисних комах в умовах міста. Як вказали у КМДА, таке природоорієнтоване рішення сприяє розвитку біорізноманіття та є поширеною практикою в багатьох європейських країнах, зокрема у Бельгії, Швеції та Великій Британії, де будиночки для комах стали звичним елементом міських просторів.

Наразі працівники комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень облаштували 38 будиночків для комах у зелених зонах столиці. У КМДА пишуть, що вже найближчим часом їх кількість зросте до 44.

Крім того, біля будиночків встановили спеціальні інформаційні таблички з поясненням переваг такого природоорієнтованого рішення. Усі охочі можуть дізнатися більше, перейшовши за спеціальним QR-кодом на табличці.

Будиночки для комах вже облаштували за такими адресами:

  • Голосіївський район: Голосіївський парк культури і відпочинку ім. М.Т. Рильського (2 будиночки);
  • Дарницький район: парк Партизанської слави, парк «Прибережний»;
  • Деснянський район: парк з водними обʼєктами вздовж просп. Романа Шухевича, парк Кіото, парк Дарницького шовкового комбінату;
  • Дніпровський район: парк «Перемога», парк на Русанівській набережній;
  • Оболонський район: парк «Наталка», парк культури та відпочинку «Пуща-Водиця»;
  • Печерський район: Наводницький парк, Печерський ландшафтний парк;
  • Подільський район: Куренівський парк, сквер на проспекті Георгія Гонгадзе;
  • Святошинський район: парк «Совки» (2 будиночки);
  • Соломʼянський район: Солом’янський Ландшафтний парк (2 будиночки), парк «Відрадний», парк «Юність», парк «Орлятко»;
  • Шевченківський район: Ландшафтний парк «Смородинський» (5 будиночків), Володимирська гірка (5 будиночків), парк «Сирецький гай» (5 будиночків), парк «Веселка».

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Київ КМДА

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