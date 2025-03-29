В Україні спостерігається сонячне затемнення — перші фото

Українці почали публікувати перші фото сонячного затемнення.

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У суботу, 29 березня, в Україні можна спостерігати сонячне затемнення. Воно триває близько години – з 12:58 до 14:04 за київським часом.

В Ужгороді Місяць закриє 1,86% сонячного диска, у Львові – 2,06%, в Івано-Франківську – 0,85%, у Луцьку – 2,26%, у Тернополі – 0,96%, у Рівному – 1,62%, а у Хмельницькому – 0,8%. У Києві Місяць закриє лише 0,6% сонячного диска.

Найбільший ступінь затемнення – 93,8% – спостерігається у Канаді, в районі півострова Унгава. Тут Місяць перекриє значну частину сонячного диска і викличе ефект сутінкового освітлення.

Сонячне затемнення – це астрономічне явище, під час якого Місяць розташовується між Землею та Сонцем, частково чи повністю перекриваючи диск супутника нашої планети. Зараз відбувається часткове затемнення, коли Сонце залишається затемненим лише частково.

На Сонце краще дивитися в спеціальних окулярах із сонячним фільтром. Найкраще спостерігати затемнення в ясну погоду, далеко від міських вогнів та забруднення атмосфери.

Українці почали публікувати перші фото сонячного затемнення.

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