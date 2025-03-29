В Украине наблюдается солнечное затмение — первые фото

Украинцы начали публиковать первые фотографии солнечного затмения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 29 марта, в Украине можно наблюдать солнечное затмение. Оно длится около часа — с 12:58 до 14:04 по киевскому времени.

В Ужгороде Луна закроет 1,86% солнечного диска, во Львове — 2,06%, в Ивано-Франковске — 0,85%, в Луцке — 2,26%, в Тернополе — 0,96%, в Ровно — 1,62%, а в Хмельницком — 0,8%. В Киеве Луна закроет лишь 0,6% солнечного диска.

Наибольшая степень затмения — 93,8% — наблюдается в Канаде, в районе полуострова Унгава. Здесь Луна перекроет значительную часть солнечного диска и вызовет эффект сумеречного освещения.

Солнечное затмение — это астрономическое явление, во время которого Луна располагается между Землей и Солнцем, частично или полностью перекрывая диск спутника нашей планеты. Сейчас происходит частичное затмение, при котором Солнце остается затемненным лишь частично.

На Солнце лучше смотреть в специальных очках с солнечным фильтром. Лучше всего наблюдать затмение в ясную погоду, вдали от городских огней и загрязнения атмосферы.

Украинцы начали публиковать первые фотографии солнечного затмения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.