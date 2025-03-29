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В Украине наблюдается солнечное затмение — первые фото

13:57, 29 марта 2025
Украинцы начали публиковать первые фотографии солнечного затмения.
В Украине наблюдается солнечное затмение — первые фото
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В субботу, 29 марта, в Украине можно наблюдать солнечное затмение. Оно длится около часа — с 12:58 до 14:04 по киевскому времени.

В Ужгороде Луна закроет 1,86% солнечного диска, во Львове — 2,06%, в Ивано-Франковске — 0,85%, в Луцке — 2,26%, в Тернополе — 0,96%, в Ровно — 1,62%, а в Хмельницком — 0,8%. В Киеве Луна закроет лишь 0,6% солнечного диска.

Наибольшая степень затмения — 93,8% — наблюдается в Канаде, в районе полуострова Унгава. Здесь Луна перекроет значительную часть солнечного диска и вызовет эффект сумеречного освещения.

Солнечное затмение — это астрономическое явление, во время которого Луна располагается между Землей и Солнцем, частично или полностью перекрывая диск спутника нашей планеты. Сейчас происходит частичное затмение, при котором Солнце остается затемненным лишь частично.

На Солнце лучше смотреть в специальных очках с солнечным фильтром. Лучше всего наблюдать затмение в ясную погоду, вдали от городских огней и загрязнения атмосферы.

Украинцы начали публиковать первые фотографии солнечного затмения.

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Солнце

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