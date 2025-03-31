У Чернігові засудили чоловіка, який ошукав трьох військових на понад 600 тисяч гривень

Обвинувачений під вигаданими приводами — лікування в Німеччині, ремонт і купівля авто, облаштування квартири — регулярно отримував гроші від військових, не плануючи виконувати обіцяне.

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У Чернігові до 2 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ошукав трьох військовослужбовців на понад 600 тисяч гривень. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

В суді доведено, що 38-річний чернігівець, починаючи з жовтня 2022 року по квітень 2024 року, шляхом обману заволодів грошовими коштами знайомого військовослужбовця та двох його побратимів на загальну суму понад 600 тис. грн.

Вказується, що обвинувачений під приводами організації лікування в Німеччині, придбання, ремонту та оснащення автомобілів, облаштування нової квартири одного з потерпілих технікою та меблями, проведення в ній ремонтних робіт систематично отримував від військових грошові перекази на картковий рахунок, не маючи при цьому наміру виконувати обіцяне.

«Враховуючи, що потерпілими від кримінального правопорушення є військовослужбовці, а обвинувачений, усвідомлюючи їх перебування у несприятливих умовах та потребу в оперативному вирішенні ряду питань, зокрема, купівлі та ремонту автомобіля для виконання бойових завдань, організації реабілітації за кордоном, не цурався під приводом допомоги у їх вирішенні протиправно заволодіти грошовими коштами, доводи обвинуваченого про можливість звільнення його від відбування покарання з випробуванням у зв’язку з визнанням вини, активним сприянням у розкритті злочину та частковим добровільним відшкодуванням потерпілим завданих матеріальних збитків, судом визнано безпідставними та призначено реальну міру покарання у виді позбавлення волі», — вказали у прокуратурі.

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