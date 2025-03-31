У Тернополі хлопчик помер під час стоматологічної операції — двох лікарів судитимуть

Попри ознаки запалення в організмі, для чищення карієсу хлопчика ввели у загальний наркоз.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Тернополі судитимуть двох лікарів, в яких під час проведення операції помер хлопчик при лікуванні зубів. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано стосовно стоматолога-хірурга та анестезіолога однієї з тернопільських лікарень за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками при лікуванні дитини.

Встановлено, що на початку серпня 2023 року за консультацією до лікаря-стоматолога-хірурга звернулися батьки однорічного хлопчика.

У дитини виявили множинний карієс зубів і скерували на операцію під наркозом.

«І хоча лікуючий лікар мав можливість та час для збору повної та детальної інформації щодо стану дитини та наявності попередніх захворювань, які були підставою для відтермінування оперативного втручання, він все ж запланував санацію ротової порожнини під загальним наркозом», — зазначили у прокуратурі.

Також не було проведено консультації з іншими лікарями, враховуючи, що здані аналізи крові пацієнта свідчили про наявність запальних процесів в організмі.

13 листопада 2023 року у комунальному медичному закладі у м. Тернополі під час стоматологічного оперативного втручання у дитини почав падати тиск крові і її доправили у реанімаційне відділення.

У реанімації хлопчик помер.

За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті - гостра легенево-серцева недостатність Вік дитини на той час був 1 рік 10 місяців.

Лікар – анестезіолог, яка брала участь в оперативному втручанні теж відповідатиме перед судом через неналежне виконання професійних обов’язків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.