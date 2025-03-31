В Тернополе мальчик умер во время стоматологической операции — двух врачей будут судить

Несмотря на признаки воспаления в организме, для очистки кариеса мальчика ввели в общий наркоз.

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В Тернополе будут судить двух врачей, у которых во время операции умер мальчик при лечении зубов. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Так, в суд направлено обвинение в отношении стоматолога-хирурга и анестезиолога одной из тернопольских больниц по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками при лечении ребёнка.

Установлено, что в начале августа 2023 года к стоматологу-хирургу обратились родители годовалого мальчика за консультацией.

У ребёнка был выявлен множественный кариес, и его направили на операцию под наркозом.

«И, хотя лечащий врач имел возможность и время для сбора полной и детальной информации о состоянии ребёнка и наличии предыдущих заболеваний, которые могли бы стать основанием для отсрочки хирургического вмешательства, он всё же запланировал санацию ротовой полости под общим наркозом», — отметили в прокуратуре.

Также не было проведено консультаций с другими врачами, несмотря на то, что результаты анализов крови пациента свидетельствовали о наличии воспалительных процессов в организме.

13 ноября 2023 года в коммунальном медицинском учреждении в г. Тернополе во время стоматологического оперативного вмешательства у ребёнка начало падать артериальное давление, и его доставили в реанимационное отделение.

В реанимации мальчик умер.

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти — острая лёгочно-сердечная недостаточность. Возраст ребёнка на тот момент составлял 1 год 10 месяцев.

Врач-анестезиолог, которая участвовала в хирургическом вмешательстве, также предстанет перед судом за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.