Военнообязанные старше 50 лет могут быть направлены на строительство фортификационных сооружений, — Запорожский ТЦК

Заместитель начальника Запорожского ТЦК Андрей Якунин сообщил, что военнообязанных, пригодных к службе в тылу, а также лиц старше 50 лет, могут привлекать к строительству оборонных укреплений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель начальника Запорожского ТЦК и СП Андрей Якунин сообщил, что военнообязанные, которые по состоянию здоровья признаны годными к тыловым частям, а также военнообязанные старше 50 лет могут быть отправлены на оборудование фортификаций.

"Военнообязанные, которые по состоянию здоровья признаны пригодными к тыловым частям, ТЦК, а также те граждане, которые пригодны по состоянию здоровья, но по возрасту они старше 50 лет, такая категория военнообязанных после прохождения ВЛК направляется к частям тылового назначения, частей поддержки и обеспечения, а также такую ​​категорию мы призываем к себе. Что касается подразделений поддержки и обеспечения, также много военных специальностей, которые необходимы и эти подразделения выполняют очень важные задачи по оборудованию фортификационных сооружений", — сказал Якунин.

Также он добавил, что важна комплектация таких подразделений специалистами разных специальностей, в частности водителями, операторами и т.д.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.