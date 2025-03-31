Військовозобов'язані старше 50 років можуть бути спрямовані на побудову фортифікаційних споруд, — Запорізький ТЦК

Заступник начальника Запорізького ТЦК Андрій Якунін повідомив, що військовозобов'язаних, придатних до служби в тилу, а також осіб старше 50 років можуть залучати до будівництва оборонних укріплень.

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Заступник начальника Запорізького ТЦК та СП Андрій Якунін повідомив, що військовозобов'язані, які за станом здоров'я визнані придатними до тилових частин, а також військовозобов'язані старше 50 років можуть бути відправлені на обладнання фортифікацій.

"Військовозобов'язані, які за станом здоров’я визнані придатними до тилових частин, ТЦК, а також ті громадяни, які придатні за станом здоров’я, але за віком вони старші 50 років, така категорія військовозобов'язаних після проходження ВЛК направляється до частин тилового призначення, частин підтримки та забезпечення, а також таку категорію ми призиваємо до себе. Що стосується підрозділів підтримки та забезпечення, також є багато військових спеціальностей, які необхідні і ці підрозділі виконують дуже важливі завдання з обладнання фортифікаційних споруд", — сказав Якунін.

Також він додав, що важливе комплектування таких підрозділів фахівцями різних спеціальностей, зокрема водіями, операторами, тощо.

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