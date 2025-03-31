В Чернигове осудили мужчину, который обманул троих военных на сумму свыше 600 тысяч гривен

Обвиняемый под вымышленными предлогами - лечение в Германии, ремонт и покупка авто, обустройство квартиры - регулярно получал деньги от военных, не планируя выполнять обещанное.

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В Чернигове к 2 годам лишения свободы приговорили мужчину, который обманул трех военнослужащих на сумму свыше 600 тысяч гривен. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

В суде доказано, что 38-летний житель Чернигова с октября 2022 года по апрель 2024 года путем обмана завладел денежными средствами знакомого военнослужащего и двух его товарищей на общую сумму более 600 тыс. грн.

Указывается, что обвиняемый под предлогами организации лечения в Германии, приобретения, ремонта и оснащения автомобилей, обустройства новой квартиры одного из потерпевших техникой и мебелью, проведения в ней ремонтных работ систематически получал от военных денежные переводы на карточный счет, не имея при этом намерения выполнять обещанное.

«Учитывая, что потерпевшими от уголовного правонарушения являются военнослужащие, а обвиняемый, осознавая их пребывание в неблагоприятных условиях и необходимость оперативного решения ряда вопросов, в частности, покупки и ремонта автомобиля для выполнения боевых задач, организации реабилитации за границей, не гнушался под предлогом помощи в их решении противоправно завладевать денежными средствами, доводы обвиняемого о возможности освобождения его от отбывания наказания с испытанием в связи с признанием вины, активным содействием в раскрытии преступления и частичным добровольным возмещением потерпевшим нанесенного материального ущерба, суд признал необоснованными и назначил реальную меру наказания в виде лишения свободы», — указали в прокуратуре.