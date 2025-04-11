На Львівщині чоловік поліз за котом в криницю – обох діставали уже рятувальники, фото

У криницю глибиною 9,5 метра впав кіт.

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У Львівській області господар спустився в криницю за улюбленцем і не зміг вибратися — обох згодом діставали рятувальники. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у області.

Ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Шабельня у приватному господарстві чоловік 1968 року народження впав у криницю без води та потребував допомоги.

На місті інциденту надзвичайники з’ясували, що у криницю глибиною 9,5 метра впав кіт. Господар намагався врятувати домашнього улюбленця, тож спустився за ним на дно, але вибратися назад уже також не зміг.

За допомогою драбини та рятувальної мотузки чоловіка разом із котом підняли на поверхню.

«На щастя, і котик, і його рятівник — у безпеці, ніхто не постраждав», - зазначили у ДСНС.

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