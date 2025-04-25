Опубліковані деталі плану, який Україна передала Трампу у відповідь на його «мирний план»

10:00, 25 квітня 2025
Україна виступила з конкретними вимогами для мирної угоди з Росією.
Фото: ОП
Україна передала своє бачення мирного врегулювання війни в Україні, відповідаючи на пропозиції, які раніше озвучив президент США Дональд Трамп. За словами президента України Володимира Зеленського, цей план вже знаходиться на столі у Трампа, і він складається з п’яти основних пунктів, його публікує Telegraph.
- Визнання міжнародного права: Україна чітко заявляє, що будь-яка мирна угода має ґрунтуватися на міжнародному праві, а не на капітуляції. Відповідно, Київ вимагає, щоб жодна мирна угода не призводила до визнання російського суверенітету над Кримом або іншими окупованими територіями.
- Гарантії безпеки: Україна наполягає на чітких гарантіях безпеки як необхідній умові для укладення мирної угоди. Це включає умови, за яких Україна не зобов'язана передавати Росії території, навіть на тимчасовій основі.
- Відновлення контролю над переговорами: Третій пункт передбачає повернення Україні контролю над мирними переговорами. Україна хоче, щоб її роль у вирішенні питання залишалася вирішальною, не дозволяючи стороннім учасникам, зокрема Трампу, домінувати в процесі.
- Загрози для НАТО та Чорноморських країн: Пункт чітко попереджає США та НАТО, що визнання Росії на Кримі дасть їй можливість не тільки погрожувати Україні, але й країнам Чорноморського регіону, таким як Туреччина, Румунія та Болгарія.
- Заборона на обмеження оборони України: Останній пункт вказує, що Росії не можна дозволяти використовувати будь-яку мирну угоду для обмеження чисельності українських збройних сил або оборонної промисловості.
Згідно з інформацією Telegraph, Україна прагне позбавити Росію можливості отримати міжнародне визнання за її агресію, зокрема в Криму, і наголошує на необхідності міцних безпекових гарантій для країни.
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