Опубліковані деталі плану, який Україна передала Трампу у відповідь на його «мирний план»

Україна виступила з конкретними вимогами для мирної угоди з Росією.

Фото: ОП

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Україна передала своє бачення мирного врегулювання війни в Україні, відповідаючи на пропозиції, які раніше озвучив президент США Дональд Трамп. За словами президента України Володимира Зеленського, цей план вже знаходиться на столі у Трампа, і він складається з п’яти основних пунктів, його публікує Telegraph.

Визнання міжнародного права: Україна чітко заявляє, що будь-яка мирна угода має ґрунтуватися на міжнародному праві, а не на капітуляції. Відповідно, Київ вимагає, щоб жодна мирна угода не призводила до визнання російського суверенітету над Кримом або іншими окупованими територіями. Гарантії безпеки: Україна наполягає на чітких гарантіях безпеки як необхідній умові для укладення мирної угоди. Це включає умови, за яких Україна не зобов'язана передавати Росії території, навіть на тимчасовій основі. Відновлення контролю над переговорами: Третій пункт передбачає повернення Україні контролю над мирними переговорами. Україна хоче, щоб її роль у вирішенні питання залишалася вирішальною, не дозволяючи стороннім учасникам, зокрема Трампу, домінувати в процесі. Загрози для НАТО та Чорноморських країн: Пункт чітко попереджає США та НАТО, що визнання Росії на Кримі дасть їй можливість не тільки погрожувати Україні, але й країнам Чорноморського регіону, таким як Туреччина, Румунія та Болгарія. Заборона на обмеження оборони України: Останній пункт вказує, що Росії не можна дозволяти використовувати будь-яку мирну угоду для обмеження чисельності українських збройних сил або оборонної промисловості.

Згідно з інформацією Telegraph, Україна прагне позбавити Росію можливості отримати міжнародне визнання за її агресію, зокрема в Криму, і наголошує на необхідності міцних безпекових гарантій для країни.

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