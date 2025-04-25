В Україні зміняться назви місцевих судів – зникнуть радянські топоніми

В Україні перейменовано 103 суди – вступив в силу новий закон.

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25 квітня набув чинності закон про внесення змін до закону про судоустрій щодо зміни найменування місцевих загальних судів. Як раніше писала «Судово-юридична газета», протягом найближчих тижнів (максимум – місяців), з назв судів повинні зникнути усі згадки про радянське минуле («ленінські», «дзержинські», «жовтневі», «кіровські», «червоноармійські» тощо), а також прив’язки до російських та радянських «імперських» топонімів («московський», «суворовський», «самарський», «южноукраїнський», «дніпропетровський» тощо).

Зміни найменувань місцевих загальних судів є частиною комплексного процесу декомунізації та утвердження української національної ідентичності в публічному просторі. До того ж оновлені назви судів відтепер узгоджуються з назвами адміністративно-територіальних одиниць, у яких вони розташовані.

Тож назви низки судів приведені у відповідність до законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

«Судово-юридична газета» розповідала алгоритм дій для ДСА, керівників апаратів та голів судів.

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