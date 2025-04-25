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В Украине изменятся названия местных судов – исчезнут советские топонимы

09:43, 25 апреля 2025
В Украине переименованы 103 суда – вступил в силу новый закон.
В Украине изменятся названия местных судов – исчезнут советские топонимы
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25 апреля вступил в силу закон о внесении изменений в закон о судоустройстве относительно изменения наименования местных общих судов.  Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в течение ближайших недель (максимум - месяцев), из названий судов должны исчезнуть все упоминания о советском прошлом («ленинские», «дзержинские», «октябрьские», «кировские«, «красноармейские» и т.д.), а также привязки к российским и советским «имперским» топонимам («московский», «суворовский», «самарский», «южноукраинский», «днепропетровский» и т.д.).

Изменения наименований местных общих судов являются частью комплексного процесса декоммунизации и утверждения украинской национальной идентичности в публичном пространстве. К тому же обновленные названия судов отныне согласуются с названиями административно-территориальных единиц, в которых они расположены.

Поэтому названия ряда судов приведены в соответствие с законами Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий».

«Судебно-юридическая газета» рассказывала алгоритм действий для ГСА, руководителей аппаратов и председателей судов.

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