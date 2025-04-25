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Опубликованы детали плана, который Украина передала Трампу в ответ на его «мирный план»

10:00, 25 апреля 2025
Украина выступила с конкретными требованиями для мирного соглашения с Россией.
Опубликованы детали плана, который Украина передала Трампу в ответ на его «мирный план»
Фото: ОП
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Украина передала свое видение мирного урегулирования войны в Украине, отвечая на предложения, которые ранее озвучил президент США Дональд Трамп. Он состоит из пяти основных пунктов, его публикует Telegraph.

  1. Признание международного права: Украина четко заявляет, что любое мирное соглашение должно основываться на международном праве, а не на капитуляции. Соответственно, Киев требует, чтобы ни одно мирное соглашение не приводило к признанию российского суверенитета над Крымом или другими оккупированными территориями.
  2. Гарантии безопасности: Украина настаивает на четких гарантиях безопасности как необходимом условии для заключения мирного соглашения. Это включает условия, при которых Украина не обязана передавать России территории, даже на временной основе.
  3. Восстановление контроля над переговорами: Третий пункт предусматривает возвращение Украине контроля над мирными переговорами. Украина хочет, чтобы ее роль в решении вопроса оставалась решающей, не позволяя сторонним участникам, в частности Трампу, доминировать в процессе.
  4. Угрозы для НАТО и Черноморских стран: Пункт четко предупреждает США и НАТО, что признание России на Крыме даст ей возможность не только угрожать Украине, но и странам Черноморского региона, таким как Турция, Румыния и Болгария.
  5. Запрет на ограничение обороны Украины: Последний пункт указывает, что России нельзя позволять использовать любое мирное соглашение для ограничения численности украинских вооруженных сил или оборонной промышленности.

Согласно информации Telegraph, Украина стремится лишить Россию возможности получить международное признание за ее агрессию, в частности в Крыму, и подчеркивает необходимость прочных гарантий безопасности для страны.

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США россия Дональд Трамп война Владимир Зеленский

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